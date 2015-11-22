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    РФПЛ. Два гола Глушакова помогли «Спартаку» обыграть «Краснодар»

    Сегодня в рамках 16-го тура Российской футбольной Премьер-лиги "Спартак" на своем поле принимал "Краснодар". Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу красно-белых. На два гола Дениса Глушакова и мяч Квинси Промеса "быки" ответили точными ударами Ари и Андреаса Гранквиста.

    Чемпионат России. РФПЛ. 16-й тур

    Спартак (Москва) – Краснодар (Краснодар) – 3:2 (2:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Ари, 23; 1:1 – Глушаков, 27; 2:1 - Промес, 29; 3:1 - Глушаков, 53; 3:2 - Гранквист, 81.

    Спартак: Ребров – Паршивлюк, Боккетти, Кутепов, Д. Комбаров – Глушаков, Зотов, Ромуло, Попов (Зуев, 87) – Промес, Зе Луиш (Давыдов, 81).

    Краснодар: Дикань - Петров (Жоазиньо, 70), Гранквист, Страндберг, Калешин - Торбинский (Газинский, 63), Каборе, Ахмедов (Перрейра, 61) - Мамаев, Смолов, Ари.

    Предупреждения: Паршивлюк, 13; Смолов, 73; Газинский, 86; Ромуло, 90+1.

    Судья: Игорь Низовцев (Нижний Новгород).

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.11.2015 21:24
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 23 ноября 2015, 05:45

      с победой СПАРТАК!!! интересная и качественная игра была,Краснодар играл очень хорошо,но сегодня Спартак был сильнее,побольше бы таких игр

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      Рейтинг: +20

      azar800 22 ноября 2015, 22:50

      заткните рты все кони и бомжи мы в игре с победой спартачи

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      Рейтинг: +12466

      Вомбат 22 ноября 2015, 22:07

      Грустно мне читать такое: "Ну вот так с нами с Русскими - пока по башке нам не дашь - не побежим. Молодцы - горд!!!"
      У русских есть много хороших национальных качеств, но мы ими не гордимся. А гордимся мы почему-то своими национальными недостатками типа пьянства. Вот и качество ждать пока прилетит по башке, чтобы начать действовать, вовсе не то, чем следует гордиться. Хотя горд этим нашим качеством оказался почему-то некто Соарес (парагваец наверно).

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      Рейтинг: +7038

      Диктор > vit1903 23 ноября 2015, 00:47

      Хорош скулить на нашей ветке уже.

      0
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      Рейтинг: +5262

      Каратель > vit1903 23 ноября 2015, 05:43

      скорее всего ты про свои подвиги в постели рассказываешь

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      Рейтинг: +2364

      bzfar 22 ноября 2015, 22:03

      Очень порадовала игра! Есть много еще огрехов, но такой Спартак нам всем нравится. Глушаков, наконец-то, играл, Попов вообще движущая сила, от него зависит на поле 90% движения в атаку. Понравилась работа очень молодого Кутепова (чем-то внешне напоминает Титова). Может все таки вырастим своего центрального защитника?! Ребров без вариантов, Промес молодец, Зе Луиш... ну, будет он забивать, главное, что у него есть скорость, есть игра головой и уже появляется понимание игры. С победой всех!

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      Рейтинг: +81

      Любер 22 ноября 2015, 21:44

      Всех с победой, работаем дальше.

      5
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 22 ноября 2015, 21:42

      Хорошая игра, не ожидал. Но после 70-й минуты Спартак подсел. Зе Луиш был лишним на поле.

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      Рейтинг: +92

      Damon > Сармат Ростов 22 ноября 2015, 21:46

      На счёт Зе Луиша.Конечно моментов запорол, но "надопосмотреть" ,моменты появляются.Может просто не шло у него. Кстати,тот же Ширко, помнится тоже порол не мало))

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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов > Damon 22 ноября 2015, 22:42

      Четыре стопроцентных гола. Я-не Бубнов, но тут твердая "двойка"!!!

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      Рейтинг: +319

      Beim > Сармат Ростов 22 ноября 2015, 23:47

      Зе луишь сегодня с реализацией удивил, но на поле он лишним не был. Понравилось его движение борьба в комбинациях, также участвовал в голе промеса. Но дубль в ворота Краснодара класть просто обязан был, но реализация я надеюсь у него ещё попрет

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      Рейтинг: +92

      Damon 22 ноября 2015, 21:41

      С победой!
      В кои-то веки смотрел без чувства безнадёжности.Спасибо.

      5
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      Рейтинг: +26

      Батяня Дон 22 ноября 2015, 21:34

      СПАРТАК!!!)) Сорри за опечатку!))

      3
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      Рейтинг: +3656

      АртурZaСМ 22 ноября 2015, 21:33

      Как я говорил что Зе Луиш шлак так при своём мнении и останусь...

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 22 ноября 2015, 21:33

      Спартак приятно удивил

      3
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