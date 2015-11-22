Лебеденко: «Я не сказал судье ни одного матерного слова»

Полузащитник «Терека» Игорь Лебеденко поделился мнением о своем удалении в матче 16-го тура Российской футбольной Премьер-лиги против «Кубани», который завершился со счетом 2:2. Напомним, что на грозненцы остались в меньшинстве на 40-й минуте. По словам Лебеденко, он гордится своей командой, которая с 0:2 вдесятером смогла отыграться.



«Довольны, в принципе. Отыграться вдесятером – это большое дело. Я извиняюсь, что подвел команду – заработал удаление. Наверное, немного в резкой форме попросил у судьи угловой. Но это эмоции, это футбол, судьи должны это понимать. Еще раз говорю, что извиняюсь за то, что подвел. Хочу сказать спасибо своей команде, я ими горжусь.



Там был угловой – ничего вроде бы страшного. Притом, что я не сказал судье ни одного матерного слова. Я давно играю в премьер-лиге, и всякое бывало. И посылали друг друга судья-игрок – и ничего страшного. Все понимают, что это футбол, он не бывает без эмоций. Я просто сказал, что был угловой, может быть, слишком в резкой форме. Поэтому считаю вторую желтую карточку незаслуженной», – заявил Лебеденко.