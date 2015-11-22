Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Лебеденко: «Я не сказал судье ни одного матерного слова»

22 ноября 2015, 21:10
5

Полузащитник «Терека» Игорь Лебеденко поделился мнением о своем удалении в матче 16-го тура Российской футбольной Премьер-лиги против «Кубани», который завершился со счетом 2:2. Напомним, что на грозненцы остались в меньшинстве на 40-й минуте. По словам Лебеденко, он гордится своей командой, которая с 0:2 вдесятером смогла отыграться.

«Довольны, в принципе. Отыграться вдесятером – это большое дело. Я извиняюсь, что подвел команду – заработал удаление. Наверное, немного в резкой форме попросил у судьи угловой. Но это эмоции, это футбол, судьи должны это понимать. Еще раз говорю, что извиняюсь за то, что подвел. Хочу сказать спасибо своей команде, я ими горжусь.

Там был угловой – ничего вроде бы страшного. Притом, что я не сказал судье ни одного матерного слова. Я давно играю в премьер-лиге, и всякое бывало. И посылали друг друга судья-игрок – и ничего страшного. Все понимают, что это футбол, он не бывает без эмоций. Я просто сказал, что был угловой, может быть, слишком в резкой форме. Поэтому считаю вторую желтую карточку незаслуженной», – заявил Лебеденко.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Кубань (ЛФЛ) Ахмат Лебеденко Игорь
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
arkadiya
1448220766
Да, просто кинжал за пазухой показал. Клоун
Ответить
Измайловский Кочегар
1448221221
Вот, учитесь! Ни одного матерного слова, а удаление заработал! Мастер русского слова! :)))
Ответить
Abrekkk
1448222112
нулевый арбитр дворовой категории николаев-питор слепой!!!
Ответить
Borz1
1448479753
почему николаев не показал красную карточку Белнову за снос Кудряшова
Ответить
Главные новости
РПЛ. ЦСКА и «Ростов» обошлись без голов (0:0)
22:23
14
В «Локо» унизили Баринова: «Самый слабый в ЦСКА, что он такое?»
22:01
5
Галактионов едва не начал материться, комментируя старт сезона для «Локо»
21:27
4
33-летний Лукаку определился с новым клубом
21:11
Галактионов прокомментировал нулевую ничью «Локо» с «Акроном»
20:49
5
«ПСЖ» с Сафоновым сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1)
20:19
2
Соболев прокомментировал желание «Спартака» бороться с «Зенитом» за чемпионство
20:13
8
РПЛ. «Локомотив» не справился дома с аутсайдером «Акроном» (0:0)
19:56
32
ВидеоБлестящий сейв Сафонова в матче с «Манчестер Юнайтед»
19:10
7
Заявление «Реала» в связи со смертью отца Месси
18:59
1
Все новости
Все новости
«Локомотив» на старте сезона описали одним прилагательным
21:40
Талалаев назвал игрока-кормильца «Балтики»
21:04
Ещенко выявил положительные изменения в «Спартаке» при Карседо
20:54
Интервью тренера «Акрона» после ничьей с «Локомотивом»
20:31
Соболев прокомментировал желание «Спартака» бороться с «Зенитом» за чемпионство
20:13
8
РПЛ. «Локомотив» не справился дома с аутсайдером «Акроном» (0:0)
19:56
32
Ожидания Карседо от матча с «Краснодаром»
19:52
Интервью тренера «Крыльев Советов» после поражения от «Балтики»
19:40
1
Фанаты «Локомотива» обратились к руководству клуба
19:30
5
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Ростов»: 8 августа 2026
19:22
2
Талалаев прокомментировал победу «Балтики» над «Крыльями Советов»
18:47
3
Президентом ФИФА мог стать россиянин
18:34
7
ЭСК вынес вердикт по не назначенному в ворота «Спартака» пенальти в матче с «Ахматом»
18:09
21
РПЛ. «Балтика» на выезде легко обыграла «Крылья Советов» (2:0)
17:34
13
Дзюба и Слуцкий прибыли на матч РПЛ
17:31
5
ВидеоОбзор матча «Крылья Советов» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
17:31
1
В Турции дали подробную информацию о Батракове в «Галатасарае»
17:20
6
Попов заявил, что Fan ID нужен для предотвращения революции в России
17:13
4
Соболев отреагировал на покупку «Зенитом» еще одного нападающего
16:57
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Акрон»: 8 августа 2026
16:53
1
Смолов призвал вернуть пиво на российские стадионы
16:52
4
Угальде назвал единственный клуб, о котором он думает
16:34
2
Соболев рассказал о ситуации с сыном
16:22
6
Даку поделился впечатлениями от первой тренировки «Спартака»
16:08
20
Аршавин ответил Овечкину, почему футбол – спорт номер один в России
15:55
2
Журавель рассказал, почему Слуцкий не вернется в Россию
15:27
6
Талалаев – о матче с «Крыльями»: «Всю неделю готовили прессинг под Чернова, а его раз – и нет в составе»
15:18
Ротенберг определился с суммой, за которую «Локо» готов отпустить Батракова
15:00
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+