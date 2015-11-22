Ташуев: «Внутри команды понимали, что у нас проблемы»

Главный тренер "Кубани" Сергей Ташуев поделился впечатлениями от матча 16-го тура Российской футбольной Премьер-лиги против "Терека". Встреча завершилась со счетом 2:2. На дубль нападающего хозяев Ибрахима Бальде гости ответили точными ударами защитника Ризвана Уциева и полузащитника Мацея Рыбуса. Отметим, что на 40-й минуте грозненцы остались в меньшинстве: с поля был удален Игорь Лебеденко.



– Проиграли, я не ошибаюсь. Второй тайм проиграли. Задача была выиграть, но мы понимали, что соперник на ходу. Внутри команды понимали, что у нас проблемы. С объективной точки зрения – половина команды тренировалась в сидячем режиме, а некоторые совсем не тренировались, несколько игроков были с травмами.



Сумели их подвести, но физическое состояние не лучшее. Это сказалось во втором тайме. Плюс несуразная ошибка во втором голе – если бы его не было, довели бы дело до победы. Пропала уверенность. В перерыве задача была – забить третий гол, но я, естественно, расстроился, что этого не случилось.



– Беленов не в первый раз допускает ошибки. С чем связываете? Как собираетесь исправлять ситуацию?



– Во-первых, исправлять ее – работать. Сделать анализ. Постараться сделать так, чтобы вратарь находился в створе ворот, а не бегал по штрафной. Сейчас вообще тенденция в мировом футболе – бросать ворота и бежать далеко. Здесь сработало то, о чем я говорил: простая передача за спину – и игрок вываливается. Почувствовал неуверенность. Ошибся и ошибся. Бывает. Это не главная проблема, – сказал Ташуев.