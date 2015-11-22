РФПЛ. «Кубань» упустила победу в матче с «Тереком»

Сегодня в рамках 16-го тура Российской футбольной Премьер-лиги «Кубань» на своем поле принимала «Терек». Встреча завершилась со счетом 2:2. На дубль нападающего хозяев Ибрахима Бальде гости ответили точными ударами защитника Ризвана Уциева и полузащитника Мацея Рыбуса. Отметим, что на 40-й минуте грозненцы остались в меньшинстве: с поля был удален Игорь Лебеденко.

Чемпионат России. РФПЛ. 16-й тур

Кубань (Краснодар) – Терек (Грозный) – 2:2 (2:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Бальде, 6; 2:0 – Бальде, 30; 2:1 – Уциев, 67; 2:2 – Рыбус, 76.

Кубань: Беленов, Армаш, Манолев, Бугаев, Шандао, Кулик, Мельгарехо (Каретник, 68), Рабиу (Тлисов, 46), Хубулов (Букур, 79), Игнатьев, Бальде.

Терек: Городов, Семенов, Кудряшов, Уциев, Адилсон, Иванов, Кузяев (Грозав, 89), Айссати, Маурисио, Лебеденко, Митришев (Рыбус, 68).

Предупреждения: Лебеденко, 13; Семенов, 27; Лебеденко, 40; Армаш, 43; Букур, 90+3

Судья: Алексей Николаев (Москва).

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