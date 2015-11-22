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    Озбилиз продолжит карьеру в «Бешикташе»

    Полузащитник московского "Спартака" Арас Озбилиз в ближайшее время станет игроком турецкого "Бешикташа", сообщает F5haber.

    По данным издания, турецкий клуб уже согласовал детали личного контракта с футболистом, и остается только договориться клубом. Условия сделки не разглашаются, но ранее сообщалось о сумме в 3,5 млн евро. В настоящее время Озбилиз не имеет полноценной игровой практики в команде Дмитрия Аленичева. Из семи матчей, которые он провел в Российской футбольной Премьер-Лиге, в шести он выходил на замену.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.11.2015 15:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3469

      FRZZ 22 ноября 2015, 18:55

      Зачем он туркам, и причем Бешикташу? Непонятно...

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      Рейтинг: +10

      alebard0 22 ноября 2015, 18:15

      Фамилия то турецкая

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    • ...
      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 22 ноября 2015, 16:19

      Пид Озбилис наверняка усилит турков)))

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