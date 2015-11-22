Лэмпард: «Манчестер Сити» в игре с «Ливерпулем» не хватало Компани»

Полузащитник Фрэнк Лэмпард, выступавший в составе «Манчестер Сити», выразил мнение, что крупное поражение «горожан» в минувшем туре чемпионата Англии от «Ливерпуля» (1:4) связано с отсутствием капитана команды защитника Венсана Компани.

«Сити» был очень далек от своей лучшей игры, это было видно уже по первым 10 минутам, когда команда не вошла в игру и не поймала нужный темп. У них было два центральных защитника, которые не привыкли играть вместе, им не хватало их капитана, и все это проявилось очень быстро.

У всех бывают плохие игры. Когда первые плохие передачи, допущенные ошибки сбивают тебя с толку, а соперник пользуется своими шансами и не ослабляет давление, очень тяжело возвращаться в игру», – отметил Лэмпард.