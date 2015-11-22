«Спартак» – «Краснодар». Онлайн-трансляция

Безусловно, матч между московским «Спартаком» и «Краснодаром» – центральная встреча 16-го тура РФПЛ. Однако команды пребывают в разрозненных состояниях. Так, красно-белые с учетом Кубка России проиграли три последних игры и попали под волну критики. Что до «быков», то подопечные Олега Кононова, напротив, набрали мощный ход и в турнирной таблице вплотную подобрались к когорте лидеров. Интересно, продолжит ли «Краснодар» и дальше идти без сбоев? Матч со «Спартаком» – шикарная для этого возможность.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Спартак» – «Краснодар». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 14:30, не пропустите!