Аллегри: «В результатах «Ювентуса» стало просматриваться постоянство»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу своей команды в матче 13-го тура Серии А против «Милана» (1:0).

«Это был сложный матч, так как «Милан» хорошо оборонялся и тем самым доставлял нам проблемы. Нам необходимо было лучше распоряжаться мячом между линиями, в этом смысле мы провели не очень хорошую игру.

Однако для нас имело большое значение победить и опередить «Милан» в турнирной таблице. Важно, что в результатах «Ювентуса» стало просматриваться какое-то постоянство», – отметил специалист.