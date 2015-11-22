Пономарев: «До зимы ЦСКА очков больше не потеряет»

Заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарев прокомментировал поражение ЦСКА от «Крыльев Советов» (0:2) в матче 16-го тура РФПЛ.

«Не думал, что армейцы не соберутся на эту игру, ведь уже пора мобилизоваться, а команда действует несобранно, особенно в обороне. Футбол всегда строится не от обороны, а с обороны, это две разные вещи. Меня обескураживает, что наши крайние защитники, особенно Марио Фернандес, слишком часто подключаются к атакам. Вероятно, Леонидом Слуцким это поощряется, но часто это приводит к плачевному итогу, поскольку оголяются края обороны. Сегодня не было никакой слаженности в оборонительных порядках, никакой подстраховки. Поэтому сначала нужно наладить игру в обороне, а уже после этого думать о подключениях крайних защитников к атаке. А так, не нужно туда бегать, там и без вас хватает кому создавать моменты.

В целом, никакой паники быть не должно, все будет нормально. Даже сегодня игра у ЦСКА в принципе шла, просто не повезло. Да и «Крылья Советов» сыграли здорово, на кураже. Они уже стали грозой авторитетов в этом сезоне. Они играли по принципу восемь игроков в обороне, а оставшиеся в атаке. «Крылья» и в наше время играли схожим способом, который мы в конечном счете прозвали «волжская защепка».

Есть много факторов того, почему отсутствует результат в последних матчах. Усталость – одна из главных, ведь коллектив выступает на трех фронтах, а львиная доля состава играет за свои национальные команды. В середине сезона всегда бывает такой спад, когда игроков сложно настраивать, поскольку мозги отключаются от футбола из-за отсутствия свежести, и речь не о физической свежести. На ЦСКА будет оказываться давление в связи с потерей очков, однако, я думаю, что в первой части чемпионата это в последний раз, когда ЦСКА потерял очки», – считает Пономарев.