Суркис: «Нас ждет серьезное наказание – УЕФА обычно не берет таких долгих пауз»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис поделился своими ожиданиями касательно вердикта УЕФА по инциденту на матче группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (0:0).

«То, что произошло в матче с «Челси», мне непонятно. у меня создается такое впечатление, что это была какая-то провокация, потому что в нашей стране априори нет расизма. У нас многонациональная страна, давайте скажем так, но расизма нет. Я, допустим, разговариваю на русском. Могу на украинском. Поэтому я думаю, что там была какая-то спланированная акция. Но та кучка негодяев, которая это исполнила, лишает людей возможности приходить на стадион по 60 тысяч.

Думаю, что нас ждет достаточно суровое наказание. УЕФА – это та организация, которая не берет таких долгих пауз. Они серьезно рассматривают этот инцидент, но я как президент клуба могу сказать с полной ответственностью – расизма там не было. Может, была какая-то «бытовуха». А кто это сделал, мы уже практически знаем. Нам осталось совсем немного, чтобы довести это дело до конца, и мы его доведем. По крайней мере, мы будем знать наших «героев» в лицо. Тех, кто портит и похабит весь наш украинский футбол.

Поверьте, я не пожалею никаких средств. Мы их найдем. А наказывать... Я же не палач. Есть правоохранительные органы, есть люди, которые должны этим заниматься. Виновные должны предстать перед общественностью. Пусть их не посадят, я даже не за то, чтобы их посадить. Люди должны видеть их лицо. Перед камерами. Кто позволил себе такое

Какое бы решение не вынесли, у нас еще есть момент апелляции, есть Лозанна. Нужно пройти много инстанций, если вердикт будет суровым и каким-то образом незаслуженным. Но и УЕФА – это та организация, которая не выносит решений просто так. Они взяли паузу, прислали своих инспекторов, отслеживали. Поэтому я думаю, что решение будет взвешенным», – сказал Суркис.