«Реал Сосьедад» – «Севилья». Смотреть онлайн

Интригующий поединок ожидает любителей испанского футбола в рамках очередного тура Ла Лиги в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта». На первый взгляд, баски находятся в числе аутсайдеров поблизости от самого дна турнирной таблицы, а потому в домашней встрече с «Севильей» вряд ли могут иметь серьезные шансы на успех. Тем не менее помочь «Реал Сосьедаду» может смена главного тренера. После ухода со своего поста Дэвида Мойеса футболисты могут воспрянуть духом и начать демонстрировать игру совсем иного уровня. В то же время у «Севильи» на носу решающая игра в Лиге чемпионов.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу «Реал Сосьедад» – «Севилья». Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.