Иванович: «Мы неправильно отреагировали на победу в чемпионате в прошлом сезоне»

Защитник «Челси» Бранислав Иванович считает, что неудачи команды обусловлены неправильным отношением игроков после победы в Премьер-лиге в прошлом сезоне.

«Мы неправильно отреагировали на победу в чемпионате в прошлом сезоне. Единственный путь, которым можно выбраться из этой ситуации, — это победы, победы и еще раз победы. Никто не видел ничего странного в команде. Не думаю, что какой-либо футболист захочет проигрывать. Не важно, в какой ситуации ты находишься, твоя работа — побеждать, твоя страсть — выигрывать матчи.

Думаю, все игроки «Челси» именно так относятся к футболу. Игроки очень честны друг с другом. Мы много говорим, даже во время тренировок мы стараемся помогать друг другу и что-то объяснять.

Даже когда кто-то кого-то критикует, эта критика позитивна. Это важно, никакого негатива нет. Это нормальная ситуация.

В последних матчах мы играли гораздо лучше. Мы становимся похожи на самих себя образца прошлого сезона. Предстоящие матчи могут быть для нас самыми важными в сезоне в плане психологической подоплеки момента. Мы должны показать, что пришли в себя. Для всех нас начало сезона было крайне тяжелым, но теперь команда действует лучше.

Я упорно работаю над тем, чтобы прийти в форму, и надеюсь, что после травмы я буду на том уровне, на котором должен быть», – сказал Иванович.