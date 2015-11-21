«Фенербахче» из-за трансфера ван Перси могут исключить из еврокубков

УЕФА начал расследование финансовой деятельности "Фенербахче", а также соответствие последних трансферов правилам ФФП. Турецкий клуб уже объявил, что выплаты от выступления в турнирах под эгидой организации будут заморожены до окончания расследования.

Сообщается, что летом «Фенербахче» потратил на покупки игроков более 40 миллионов евро. Трансфер нападающего Робина ван Перси был осуществлен с нарушением правил ФФП, а турецкому клубу грозят санкции - от штрафов до исключения из еврокубков.

Ранее «Фенербахче» уже наказывался отстранением от еврокубков в 2011 и 2013 годах за участие в договорных матчах.