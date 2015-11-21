Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Натхо: «Забью пенальти – и сбрею бороду»

    Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо поделился ожиданиями от матча 16-го тура РФПЛ против "Крыльев Советов".

    - Твоя восхитительная борода имеет какое-то отношение к травме?
    — Все просто, поначалу из-за швов мне было очень неудобно бриться. Потом я посмотрел на себя и решил, что борода смотрится неплохо (улыбается).

    — Многие хоккеисты на фарт не бреются, пока не закончат выступление в турнире. Может, потерпишь до мая?

    — Нет уж, это чересчур. На кого я тогда буду похож? Возможно, уже на матче с «Крыльями» все увидят меня в прежнем облике. А может, и нет, я пока не решил. Ещe мы шутили с ребятами, что я побреюсь, когда забью гол. Тоже вариант.

    — Почему-то очень хочется, чтобы ты отличился с пенальти. Что стряслось с одиннадцатиметровыми у армейцев в этом сезоне?

    — Очень часто промахиваемся, согласен. Никто не может сказать, почему. В прошлом году наоборот забили все, что только можно. Пенальти — такой элемент, который нужно исполнять с уверенностью. Когда почти все промахиваются, уверенность не находится на должном уровне. В целом, по моим прикидкам, для бьющего игрока шансы где-то семьдесят на тридцать. Мы уже слишком много не забили, уверен, теперь статистика будет выправляться.

    — Ты готов подойти к точке в следующий раз?

    — Да, без проблем, я в себе уверен. Не промахивается только тот, кто не бьет. Я же предпочитаю забить десять и не забить один или два. Надеюсь, тренер доверит мне исполнить одиннадцатиметровый, если такая возможность представится.

    — Забьешь — и вот тогда сбреешь бороду.

    — Заметано! (улыбается)

    — Кстати, в июльском матче с «Крыльями Советов» ты как раз отличился с одиннадцатиметровой отметки. Что скажешь о нашем сопернике, о его игровом почерке?

    — Я смотрел несколько матчей этой команды, она пытается играть в очень хороший, грамотный футбол. Иногда это получается, иногда нет, вот поэтому-то «Крылья» и находятся в середине таблицы. В предстоящей встрече со стороны самарцев ожидаю закрытой игры. Так против нас в гостях играет восемьдесят пять процентов команд. Это нормально. Мы ставим перед собой высокие задачи и обязаны уметь побеждать в таких условиях, взламывать самую глухую оборону.

    Источник: ПФК ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.11.2015 02:39
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 21 ноября 2015, 06:24

      Сегодня в перерыве и сбреет.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Zeff 21 ноября 2015, 09:02

      А вот щас за добрые слова спасибо! Забить пенальти (честный, чтоб ни у кого спекуляции в башку не перли) и привести ЦСКА к очередной победе - то, что доктор прописал!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11