Аленичев: «Я заинтересован в Широкове»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что рассчитывает на полузащитника Романа Широкова в преддверии матча 16-го тура РФПЛ против «Краснодара».

«Конечно, я заинтересован в Широкове. И он, как и все остальные, готовится к матчу в общей группе. Он хорошо отыграл в матчах за сборную. Вчера он работал по индивидуальному плану, сегодня – уже в общей группе. И у него отличные шансы сыграть с «Краснодаром», – говорит Аленичев.

Также наставник прокомментировал состояние других игроков.

«Меня порадовало что Глушаков, Комбаров, Широков, Промес вернулись из сборных здоровыми и в отличном настроении. Готов играть и Ромуло. А вот Озбилис и Мовсисян точно не сыграют. Они пока работают индивидуально».