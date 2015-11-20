Саленко: «Украинскую сборную носят на руках за то, что она вышла на Евро, на котором будет 24 участника»

Бывший нападающий сборных СССР, России и Украины Олег Саленко отметил, что раньше к успехам национальных команд в отборочных раундах к крупным мировым турнирам относились спокойнее.

«Двадцать лет назад мне посчастливилось пробиться со сборной России на чемпионат мира, где выступало 24 команды, а сейчас носят на руках за то, что сборная Украины вышла на Евро с тем же числом участников. Нет, тогда было более спокойное время. Вот если Украина попадет во Франции в тройку сильнейших, тогда — да. Можно и на руках носить», – приводит слова Саленко dynamo.kiev.ua.