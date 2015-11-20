Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Саленко: «Украинскую сборную носят на руках за то, что она вышла на Евро, на котором будет 24 участника»

Саленко: «Украинскую сборную носят на руках за то, что она вышла на Евро, на котором будет 24 участника»

20 ноября 2015, 12:20
4

Бывший нападающий сборных СССР, России и Украины Олег Саленко отметил, что раньше к успехам национальных команд в отборочных раундах к крупным мировым турнирам относились спокойнее.

«Двадцать лет назад мне посчастливилось пробиться со сборной России на чемпионат мира, где выступало 24 команды, а сейчас носят на руках за то, что сборная Украины вышла на Евро с тем же числом участников. Нет, тогда было более спокойное время. Вот если Украина попадет во Франции в тройку сильнейших, тогда — да. Можно и на руках носить», – приводит слова Саленко dynamo.kiev.ua.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Украина Украина
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Клим Чугункин.
1448012445
Длшя рагулей это предел мечтаний.
Ответить
Igreks
1448030902
оооууу. дивлюсь кацапы негодують)))) ахах.
Ответить
graf34
1448036411
Правильно сказал... Мельчаем...
Ответить
Главные новости
Галактионов прокомментировал нулевую ничью «Локо» с «Акроном»
20:49
2
«ПСЖ» с Сафоновым сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1)
20:19
2
Соболев прокомментировал желание «Спартака» бороться с «Зенитом» за чемпионство
20:13
5
РПЛ. «Локомотив» не справился дома с аутсайдером «Акроном» (0:0)
19:56
26
ВидеоБлестящий сейв Сафонова в матче с «Манчестер Юнайтед»
19:10
6
Заявление «Реала» в связи со смертью отца Месси
18:59
Президентом ФИФА мог стать россиянин
18:34
7
ЭСК вынес вердикт по не назначенному в ворота «Спартака» пенальти в матче с «Ахматом»
18:09
19
РПЛ. «Балтика» на выезде легко обыграла «Крылья Советов» (2:0)
17:34
12
Дзюба и Слуцкий прибыли на матч РПЛ
17:31
5
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+