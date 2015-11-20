Хомуха: «Интересы клубов выше, чем молодежной сборной»

Старший тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха выразил мнение, что интересы клубов ставятся выше интересов национальной команды.

– Существуют ли проблемы отношений «молодежки» с клубами? Всех ли футболистов вам предоставляют по первому требованию?

– В рамках регламента – да. Но навстречу никто не идет. Положено отпустить игрока за два дня до матча – за три уже не отпустят. Хотя на этот счет есть подписанный внутрироссийский документ, особой силы, выходит, не имеющий. Требования выполняются, просьбы остаются без ответа. Интересы клубов выше, чем сборной.

Типовой случай: футболист два раза приезжает к нам на сборы, ссылается на травму и тут же играет за основу своего клуба. Делайте выводы.