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    Кононов: «Никогда не было давления или указаний со стороны Галицкого»

    Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов рассказал о том, как ему работается с владельцем клуба Сергеем Галицким.

    «Галицкий бывает на базе, приезжает перед матчами. Он в курсе всего, что происходит в команде, постоянно спрашивает, какой будет состав на игру. И даже предлагает варианты, ему это интересно. Но никогда не было давления или указаний. Все-таки с командой в ежедневном режиме работаю я. Чувствую большое доверие в этом вопросе.

    С Сергеем Николаевичем приятно беседовать и даже спорить. Правда, споров я никогда не выигрывал. Галицкий задает такие вопросы, над которыми надо думать не один час, прежде чем правильно сформулировать ответ. Вообще разговоры с президентом клуба обогащают в плане мыслительной активности, побуждают еще больше думать над концепцией игры или тренировочного процесса. Мне комфортно в такой среде», - отметил Кононов.

    Источник: «Советский спорт»

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    19.11.2015 22:12
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