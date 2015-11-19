К Ерохину проявляют интерес клубы из Португалии, Испании и Германии

Руководителю спортивного агентства «D-Sports» Александр Толстиков, одним из клиентов которого является Александр Ерохин, рассказал о том, где полузащитник «Урала» может продолжить свою карьеру.

«Пока никому не известно, что будет зимой. Ясно, что за Ерохиным следят большие клубы, но пока серьeзных предложений ни от кого не поступало. Когда к нему появится от кого-либо предметный интерес, пресса об этом узнает.

Есть ли интерес к Ерохину из-за рубежа? Да. Из Португалии, Испании, Германии. От клубов, ведущих борьбу за еврокубки и выступающих в них», – сказал Толстиков.