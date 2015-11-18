Фоменко: «Мы работаем и играем для болельщиков»

Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко рад, что его команда билась до конца в стыковом матче Евро-2016 против Словении.

«Эмоции остались на поле. Спасибо ребятам, что не «поплыли» после пропущенного гола, а такая опасность была. Отстрелялись до конца. Возникали ситуации, которых не должно было быть, о которых мы много раз говорили, но что имеем — то имеем. В перерыве тренерский штаб сделал свою работу, внес коррективы. Игроки поняли, что лучшая оборона — это атака. Немножко пересмотрели то, что было в первом тайме. Было много эмоций и с их стороны, и с нашей.



Мы готовились к стандартам словенцев, потому что это их сильная сторона. Они приходили и по семь, и по восемь игроков в нашу штрафную. Но ребята молодцы, потолкались, не дали создать достаточно моментов. Игра была жесткой, но все прекрасно понимали, что в ней решалось. Мы и не ждали ничего другого. Мы работаем и играем для болельщиков. Это же не просто команда, а национальная сборная Украины. Ребята понимают, в какой команде и для кого играют», – сказал Фоменко.