Васин: «Манджукич не показался мне суперфорвардом»

Защитник ЦСКА Виктор Васин остался недоволен результатом сборной России, которая уступила Хорватии со счетом 1:3.

«Результат отрицательный, поэтому говорить о положительном впечатлении от своего дебюта я бы не стал. Моменты у наших ворот были непростые, но завершились голами. Результат на первом месте. А что касается Манджукича, то я не скажу, что с ним какие-то проблемы были у нас. Не скажу, что он показался мне суперфорвардом.



Они с Сейду разноплановые форварды: Думбия — резкий, а Манджукич — просто силовой, габаритный. К тому же, я думаю, Манджукич не в лучшей форме сейчас», – сказал Васин.