Коноплянка: «Словенцы пусть играют в регби или в «кто дальше плюнет», а мы едем на Евро»

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка поделился впечатлениями от ответного стыкового матча за выход на Евро-2016 против Словении (1:1). Этот результат позволил украинцам пройти в финальную часть турнира.

«Мы знали, что игра будет такой: никакого футбола, одна борьба и провокации. Соперники толкались, плевались и провоцировали. Пусть они идут играть в регби или в «кто дальше плюнет», а мы едем на Евро, потому что играем в футбол», – сказал Коноплянка сразу после матча в эфире канала «Футбол 1».