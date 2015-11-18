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    Коноплянка: «Словенцы пусть играют в регби или в «кто дальше плюнет», а мы едем на Евро»

    Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка поделился впечатлениями от ответного стыкового матча за выход на Евро-2016 против Словении (1:1). Этот результат позволил украинцам пройти в финальную часть турнира.

    «Мы знали, что игра будет такой: никакого футбола, одна борьба и провокации. Соперники толкались, плевались и провоцировали. Пусть они идут играть в регби или в «кто дальше плюнет», а мы едем на Евро, потому что играем в футбол», – сказал Коноплянка сразу после матча в эфире канала «Футбол 1».

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.11.2015 01:49
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +29

      FORVORD and FAVORIT 18 ноября 2015, 10:58

      Красавела

      5
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 18 ноября 2015, 10:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Жаль. Я болел за Словению...

      -4
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 18 ноября 2015, 09:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А как ты салоед хотел, словенцы очко не лижут, как вы подстилки!

      -4
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      Рейтинг: +104

      Killofwrath 18 ноября 2015, 09:35

      Провокации и подлые трюки были с обеих сторон.

      1
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      Рейтинг: +77

      Truly 18 ноября 2015, 09:32

      Жалко, что Словения не дожала Украину. Игроки -то в сборной Украины неплохие...., но воздух был бы чище на чемпионате без Украины.

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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 18 ноября 2015, 08:44

      А я вот охотно верю. Или кто-то забыл, как мы играли с ними в 2009? Тогда еще было видно, что это подлая команда. И тот же Бречко - не футболист, а хамло трамвайное.

      Что тут сказать, молодцы украинцы, что не наступили на наши грабли и воздали им по заслугам.

      2
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      Рейтинг: +22

      Igreks > Torvald64 19 ноября 2015, 13:33

      Ну хоть один адекватный коммент +++

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 18 ноября 2015, 08:37

      И это сказал человек, чья сборная стабильно выступает на ЧМ и ЧЕ. Мы играем в футбол! Молодец что сказать. Побольше бы уважения к сопернику.

      -2
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 18 ноября 2015, 02:03

      Молодцы!Молитвы убиых Героев и благочестивого украинского народа были с Вами!

      -3
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