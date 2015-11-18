Евро-2016. Украина и Швеция выходят в финальную часть турнира

В ответном стыковом матче за выход на чемпионат Европы 2016 года сборная Украины сыграла вничью со Словенией 1:1. Гол словенцев в этой игре забил Цесар, за украинцев отличился Ярмоленко. В первой игре Украина победила со счетом 2:0.

В другой ответной встрече Швеция сыграла вничью с Данией - 2:2. Дублем отметился Ибрагимович, за датчан забивали Поульсен и Вестергор. Первая игра этих соперников, напомним, завершилась победой шведов со счетом 2:1.

Чемпионат Европы. Стыковые игры. Ответные матчи

Словения – Украина – 1:1 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Цесар, 11; 1:1 - Ярмоленко, 90+7.

Удаление: Бречко, 90+3.

Дания – Швеция – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Ибрагимович, 19; 0:2 - Ибрагимович, 76; 1:2 - Поульсен, 81; 2:2 - Вестергор, 90.