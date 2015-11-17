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  • Венгер: «На выборах ФИФА победит тот, кто пообещает расширить ЧМ до 40 команд»

Венгер: «На выборах ФИФА победит тот, кто пообещает расширить ЧМ до 40 команд»

17 ноября 2015, 19:47
2

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер уверен, что в ближайшее время будет принято решение об изменении формата чемпионата мира.

«Время пришло, сейчас или никогда. Чемпионат Европы уже расширили с 16 команд до 24. Зная, как организована система, готов держать пари, что президентом ФИФА станет тот, в чьей программе будет пункт о расширении чемпионата мира с 32 участников до 40. Сейчас на ЧМ играют пять сборных от Африки и 13 – от Европы. Так больше не может продолжаться», – говорит Венгер.

По мнению француза, для победы на выборах кандидатам понадобятся африканские голоса.

«Уменьшить количество европейских участников нельзя, а для победы на выборах нужны голоса стран Африки, так что придется дать Африке больше участников. На следующих чемпионатах мира будут играть 40 команд».

Источник: ФК «Арсенал»
Англия. Премьер-лига Англия Арсенал Венгер Арсен
Комментарии (2)
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BorisoW
1447788516
Правильно,а лучше отборы отменить,пусть Бразилия с Гуамом в группе играют...
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Nurbek Taraz
1447791307
Правильно венгер Без твоего мозга куда больше
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