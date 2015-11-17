Рыжиков: «При Бердыеве переносили игры, если они выпадали на 13-е число»

Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков вспомнил о временах, когда командой руководил Курбан Бердыев.

– К нему подходит определение «топ-тренер». Притом не только по российским, но и по европейским меркам. Бердыев знает, как создавать отличную команду. По поводу возвращения – в «Рубине» осталось всего 5-6 человек, работавших с ним. Ну и в любом случае комментировать это я сейчас не могу, он тренер «Ростова». Но я бы не огорчился, естественно, если бы Курбан Бекиевич вернулся.



– Чем Бердыев удивлял в «Рубине»?

– Танцем после чемпионства! Никто такого не ожидал. Еще и такой подвижный танец выбрал Бекиевич… А после победы над «Барсой» заходит к нам, тишина гробовая. Бердыев говорит: «Вы че сидите-то такие унылые?! Вы «Барсу» обыграли, празднуйте!».



И в пиджаке своем всегда был… В мороз, в дождь… Помню, играли с «Хапоэлем», ливень страшный, просто невозможно. Так Бердыев все равно в пиджачке этом стоял, весь мокрый… Потому что не отделял себя от команды. Это в нeм и подкупает.



– Поражала его суеверность? Пиджак, четки, нелюбовь к 13-му номеру...

– Кстати, последнее – особая тема. В «Рубине» при Бердыеве не только запрещали брать майку с этой цифрой. Но и не селили в 13-й номер в отелях, никогда не заказывали билеты на самолет на 13-е число. Даже если так было удобнее… Я вам больше того скажу — старались переносить игры, если они выпадали на 13-е.



Хотя я и сам немного суеверный. Всегда смотрю в зеркало, если возвращаюсь домой. Черных кошек не люблю… Недавно завел, но рыжую! А так, если черная кошка дорогу переходит, я ищу новый маршрут. Ну, или кину в нее что-нибудь, чтобы убежала.