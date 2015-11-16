Лев: «Парижские события могут случиться в любой другой стране»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев уверен, что чемпионат Европы 2016 года не следует переносить из Франции в другую страну в связи с парижскими терактами.

«Я уверен, что Евро состоится во Франции, а правительство и правоохранительные службы этой страны примут все необходимые меры, чтобы турнир прошел в безопасности. Не имеет смысла начинать разговоры о других странах. Парижские события могут случиться в любой другой стране. Мы ожидаем, что Евро-2016 состоится во Франции, а для охраны соревнований будет сделано все необходимое», – говорит Лев.