Корниленко не сыграет с ЦСКА

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корнилинко не сыграет в 16-м туре РФПЛ против ЦСКА.

Об этом сообщил пресс-атташе «Крыльев Советов» Максим Съестнов.

«Команда продолжает подготовку к встрече с ЦСКА. Сегодня футболисты проведут две тренировки. Сейчас все игроки занимаются в общей группе, кроме Сергея Корниленко, который уехал в Германию на обследование. У него проблемы с мышцей. В этом году он уже не сможет сыграть. Дисквалифицированных футболистов на матч с «армейцами» у нас нет, – рассказал Съестнов.