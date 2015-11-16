Лебедев: «Реформирование министерства спорта – повод сэкономить»

Заместитель председателя Госдумы и член исполкома РФС Игорь Лебедев считает, что инициатива реформирования министерства спорта является преждевременной.

«С точки зрения реорганизации правительства и укрупнения функций каждого ведомства, а также с целью экономии средств на содержание аппарата, конечно, идея представляется интересной. Но мы считаем, что в министерстве спорта слишком много работы, поэтому конкретно к нему инициатива не применима. В каждой спортивной федерации существуют проблемы, которые нужно решать.



Государственная политика в области спорта все равно никак не изменится, такая идея появилась лишь в целях экономии. Если реформа пройдет, то у нового министра, скорее всего, будет много замов. Поэтому Мутко в любом случае сохранит свое место в правительстве. Только станет, например, заместителем министра по делам спорта», — сказал Лебедев.