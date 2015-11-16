Баждаревич: «Нужно проявить бойцовские качества»

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Мехмед Баждаревич рассказал за счет чего его команде можно победить сборную Ирландии в стыковых матчах отборочного турнира Евро-2016.

«Ирландцы играли в первом матче так, как мы и ожидали. Уверен, что в ответной встрече в Дублине они будут действовать еще лучше и агрессивнее.

Тем не менее я по-прежнему убежден, что у нас достаточно класса и силы, чтобы воплотить наши моменты в голы и добиться необходимого результата. Нужно больше играть от сердца и проявить бойцовские качества», – считает Баждаревич.

Напомним, что первый матч завершился со счетом 1:1. Ответная встреча пройдет в понедельник, 16 ноября, в 22:45 по московскому времени.