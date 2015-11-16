Кадлец прошел обследование в «Мидтьюлланде»

Нападающий сборной Чехии Вацлав Кадлец удачно прошел медицинское обследование в клубе «Мидтьюлланд», выступающем в Лиге Европы в текущем сезоне. Соглашение между сторонами будет подписано в январе. Бывший футболист «Спарты» имеет действующий контракт с немецким клубом «Айнтрахт», который рассчитан до июня 2017 года.

В текущем розыгрыше Бундеслиги Кадлец провел в составе «Айнтрахта» два матча. По оценке Transfermarkt трансферная стоимость футболиста составляет 3 миллиона евро.