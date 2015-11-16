Шторк: «Мы на сто процентов заслужили путевку во Францию»

Главный тренер сборной Венгрии Бернд Шторк прокомментировал победу над Норвегией (2:1) во втором стыковом матче и выход в финальную стадию Евро-2016.

«Хотел бы поздравить свою команду – она сыграла очень хорошо. Не только сегодня, но и в последние недели в целом. Фундамент сегодняшнего успеха был заложен в прошлый четверг. В Осло я рисковал. Например, для Кляйнхайслера это был дебют, но я не сомневался, что он способен играть на этом уровне.

Многие наши футболисты не имеют регулярной игровой практики в клубах, но я им доверяю. Они играют с уверенностью и без страха. Уровень и интенсивность их игры сегодня были потрясающими. Думаю, что мы на сто процентов заслужили путевку во Францию. Сегодня, как и в Осло, мы избрали правильную стратегию, что стало ключом к успеху», – считает Шторк.