Алдонин: «Обольщаться не стоит, ведь у португальцев не было ни Роналду, ни Моутинью»

Бывший полузащитник сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин рассказал о том, что ему понравилось в игре сборной России в товарищеском матче против сборной Португалии (1:0).

«Проходили эффектные комбинации – как фланговые, так и через центр. Создавали моменты. В обороне действовали надежно. Никто не выпадал. Приятно, что в концовке удалось вырвать победу, но обольщаться не стоит. Ведь у португальцев не было ни Криштиану Роналду, ни Моутинью, от которых в атаке идет основной креатив. Иногда наши могли бы поувереннее контролировать мяч. Хотя тут многое зависит от соперника. Португальцы особо разгуляться не позволяли.

Игрок матча – Широков. Как обычно, раздавал классные передачи. Плюс сам имел несколько моментов. Постоянно на острие. Дзюба – тоже молодец, очень старался. А гол какой забили?! Вся комбинация – на загляденье! Между прочим, началась с перехвата вышедшего на замену Игнатьева. Отпасовал Денисову, тот Смолову, который шикарно прострелил. Дзюба сориентировался, на растяжке идеально выкатил мяч под удар Широкову», – рассказал Алдонин.