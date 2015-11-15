Тарасов: «России на Евро надо как минимум выходить из группы»

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился своим мнением об игре сборной России в победном товарищеском матче против сборной Португалии (1:0), а также заявил, что на Евро-2016 во Франции национальной команде как минимум нужно будет выходить из группы.

«Мне понравилась игра сборной. Особенно первые 20-25 минут. Потом игра выровнялась. Но мы забили классный гол, сумели победить. Дай бог, чтобы и дальше выигрывали у серьезных команд. Но главное — это официальные игры. В товарищеской можно и проиграть. Это отчасти пойдет на пользу.

Ну а на Евро надо как минимум выходить из группы», – сказал Тарасов.