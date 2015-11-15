Гармаш: «У Словении все равно есть хорошие шансы выйти на Евро-2016»

Полузащитник сборной Украины Денис Гармаш поделился впечатлениями от первого матча плей-офф квалификации со Словенией, который завершился победой его команды со счетом 2:0. По словам футболиста, голкипер словенцев Самир Ханданович достойно провел встречу.



«2:0 – нормальный результат, я думаю, хотя мы могли забить третий гол, но могли и пропустить. Если бы забили третий мяч, то можно было бы считать, что точно прошли Словению. Но у Словении все равно есть хорошие шансы выйти на Евро-2016. Ханданович сыграл достойно, выручил во всех моментах, где мог. Что было самым сложным в матче? Для нас – забить первый гол», – сказал Гармаш.