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    Колосков: «Трагедии, к сожалению, случаются везде»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что нельзя отменять Евро-2016 из-за терактов в Париже. По словам функционера, на европейском первенстве стоит ждать комплекс жестких мер для обеспечениия безопасности всех лиц. Также Колосков отметил, что стадионы будут забиты битком.

    "Так ставить вопрос нельзя! Трагедии, к сожалению, случаются везде. В Англии, в России, в Германии, во Франции… Это все очень печально. Но нельзя паниковать и думать об отмене чемпионата Европы или его переносе.

    Просто теперь всем стало ясно и понятно, что необходимы особые меры. Они наверняка были запланированы во Франции, но, видимо, не совсем сработали. Убежден, что этот дичайший случай приведет к закрытию границы. Да уже Франция ее в принципе закрыла до июня месяца. Будут задействованы все силы безопасности", - сказал Колосков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.11.2015 16:33
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