Глава оргкомитета Евро-2016: «Вопрос об отмене чемпионата Европы пока не стоит»

Глава организационного комитета Евро-2016 Жак Ламбер заявил, что вопрос об отмене грядущего чемпионата Европы в связи с терактами во Франции пока не стоит.

«Нет причин расслабляться, потому что терроризм – это всегда очень страшно и неожиданно. Вопрос об отмене чемпионата Европы пока не стоит. Если мы отменим Евро, это будет на руку террористам. Они этого и добиваются. Уже в январе уровень риска был очень высок, сейчас он стал еще выше. Мы постараемся создать все условия, чтобы Евро прошел безопасно для всех зрителей и болельщиков. Я не скажу, что мы конкретно будем делать, потому что наши противники могут воспользоваться информацией против нас же», – заявил француз.