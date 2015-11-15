Ярмоленко: «Мы не могли подвести всю страну»

Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал победу желто-синих в первом стыковом матче к Евро-2016 над командой Словении (2:0).

«Мы понимали, что играем дома и нужно делать определенный задел. К тому же за нас болели наши болельщики и вся страна, поэтому мы не могли их подвести и должны были выиграть. Словения – организованная команда. Было видно, что у них есть три-четыре высококлассных игрока. Тот же Кампль, который играет в «Байере», Иличич«, – заявил украинец.