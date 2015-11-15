Василий Березуцкий: «Не стоит переживать, что у нас старая линия обороны, на этой позиции опыт важнее»

Защитник сборной России Василий Березуцкий призвал болельщиков не переживать о том, что линия обороны национальной команды является достаточно возрастной, считая, что на такой позиции важнее опыт футболиста.

«В сборной недавно дебютировал молодой защитник, Олег Кузьмин. Он хорошо провел последние матчи. А на самом деле, все правильно – в сборной должны играть лучшие на данный момент.

Здоровью не прикажешь. И если Леонид Викторович скажет, что Игнашевич или Березуцкий уже не те, нужна будет замена. Он же сказал, что с Хорватией попробует других футболистов.

Есть молодой и перспективный Чернов, который уже один матч за сборную провел. Плюс сейчас на сборе Новосельцев, Васин и Семенов. В любом случае, не стоит переживать, что у нас старая линия защиты. На этой позиции важнее опыт», – сказал Березуцкий.