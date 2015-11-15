Кержаков: «Дзюбу будет непросто вытеснить из состава»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о своих шансах на попадание в состав сборной России и возможной конкуренции с форвардом Артемом Дзюбой.

«Дзюбу будет вытеснить непросто. Но у каждого есть шансы. Тренер ведь выбирает лучших. Но отмечу, что в сборной хорошо играет не только Дзюба, но и все футболисты.

Победы важны как для футболистов, так и для болельщиков. Они помогают вернуть любовь болельщиков и убрать негативный фон, который сложился в последнее время», – сказал Кержаков.