Коноплянка: «Все идет по плану»

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка прокомментировал результат первой стыковой встречи за выход на Евро-2016 против команды Словении.

«Без поддержки так бы не сыграли, мы ее ощущали. Все идет по плану. Я же говорил на пресс-конференции, что победа будет. Слово держу, так что могу в эксперты идти. Словения – непростой соперник. Мы знали, на что они способны, перекрыли их сильные стороны. Будем думать, как играть в ответной игре», – говорит Коноплянка.

Коноплянка призывает болельщиков сборной не тревожиться за итоговый результат двухматчевого противостояния.

«Защитник словенцев Бречко набил мне такой шнобель, что хотел, наверное, чтобы и я в маске играл. Но это футбол, борьба. Надо пару дней на восстановление, потом будем говорить о силах на ответную игру. Но все равно найдем силы на ответный матч, даже если их не будет. Третий гол? Францию вспоминаете, наверное. Не бойтесь, пройдем».