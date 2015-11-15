Василий Березуцкий: «На Евро должны выйти из группы, чтобы народ был доволен»

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий прокомментировал новый формат проведения чемпионата Европы. Напомним, в 2016 году на турнире впервые сыграют 24 команды вместо прежних 16-и.

«Думаю, общий уровень немножко упадет. Чемпионат Европы всегда славился тем, что там не было слабых проходных команд, все команды были одного уровня, можно было ждать любых сюрпризов. Я еще досконально не разбирался в формате, сколько команд будет выходить из группы», – говорит Березуцкий.

Также футболист рассказал о задаче-минимум сборной России.

«Очень интересно, как это будет происходить. Если лучшие третьи места будут выходить из группы, то это легче, все для нас лучше, потому что задача, которая перед нами ставится – обязательно выйти из группы, чтобы народ был доволен. Это как минимум, а там уже будем смотреть».