Селезнев: «Я должен забивать хоть с двух метров, хоть с двадцати сантиметров»

Нападающий сборной Украины Евгений Селезнев прокомментировал победу в первом стыковом матче за выход на Евро-2016 против Словении (2:0).

«Я буду доволен результатом, когда сыграем второй матч. Если он будет положительным для нас, то я буду довольным», – говорит Селезнев.

Футболист стал автором второго гола в этой встрече.

«Посвятил гол жене и ребенку. Тем более, такой гол, за сборную, за которую давно не забивал. Я надеялся, что Федецкий мне прострелит, и он это сделал, мы долго друг друга знаем. А я форвард, я должен забивать с любой позиции, будь то с двух метров или двадцати сантиметров».

Также Селезнев поделился ожиданиями от ответной встречи.

«Мы хорошо настроились на сегодняшний поединок, понимали, что будет тяжелая игра. Словения – достойный соперник. На выезде будет еще тяжелее, но мы понимаем, что стоит на кону, и постараемся добыть положительный результат».