Широков: «Естественно, наша игра смотрелась медленнее, чем у соперника»

Полузащитник сборной России Роман Широков оценил действия команды в победном товарищеском матче против Португалии (1:0).

«Мы должны быть довольны игрой. Контролировали ход матча. Установка была закрепить те удачные моменты, что были у нас в предыдущих матчах – это контроль мяча, вскрывание обороны соперника, завершение атак. С завершением нам немного не повезло. Естественно, наша игра смотрелась медленнее, чем у соперника. Мы держали мяч и вынуждены были преодолевать их оборону», – рассказал Широков.