Мостовой: «Хочется увидеть в составе сборной России больше новых футболистов»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился своим мнением от товарищеской игры между россиянами и командой Португалии (1:0).

«Матч Россия – Португалия получился трудным и вязким. На мой взгляд, на игре сказалась трагедия в Париже. В голове футболистов присутствовала эта неприятная мысль, поэтому обе команды не пытались рисковать. Результатом можно быть довольным. Гол был забит в результате хорошей контратаки.

Единственное, хотелось бы увидеть больше новых футболистов. Ведь товарищеские игры – это повод просмотреть ближайшее усиление. Ярчайший пример – Федор Смолов. С выходом нападающего сборная стала действовать быстрее. Выпустил бы его раньше. Дал бы шанс проявить себя Денису Черышеву. Но главный тренер решил иначе. Думаю, в игре с Хорватией мы сможем увидеть больше новичков.

Не сказал бы, что Роман Широков в «Спартаке» и в сборной – это разные футболисты. В клубе и в национальной команде он действует одинаково. Нельзя в 34 года поменять стиль игры. Просто существует аура «Спартака», где мы не можем объяснить происходящее», – заявил Мостовой.