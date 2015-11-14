Сантуш: «Не вижу, как мы могли помешать России победить»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился впечатлениями от товарищеского матча со сборной России, в котором его подопечные уступили со счетом 0:1.

«В целом интересная игра. Концовка матча оказалась не в нашу пользу. После 19-й минуты нам стало легче выходить в атаку. До этого не могли найти свою игру. Во втором тайме мы стали играть лучше, но в конце мы поплатились за свою ошибку. Сборная России – сильная команда, и я не вижу, как мы могли помешать ей», – заявил Сантуш.