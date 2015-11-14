Ярмоленко: «Мы будем играть для всей нашей страны, чтобы порадовать земляков таким турниром, как Евро»

Атакующий хавбек сборной Украины и киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко оценил шансы своей команды в двухматчевом противостоянии со сборной Словении за право участвовать на Евро-2016.

«Надо понимать, что это противостояние состоит не из одного матча, а из двух. Уверен, будет закрытая игра с обеих сторон. Конечно, нам надо атаковать, потому что мы играем дома. Нужно создать гандикап, но не бежать в атаку бездумно, потому что, в таком случае, нас могут поймать на контратаке. А все знают, что такое гол, пропущенный на своем поле. Надо играть сбалансировано, искать свои моменты. Вообще, самое важное – создавать шансы. Если их будет столько, сколько было в матче с испанцами, необходимо реализовывать их с холодной головой.

Надо прервать эту неудачную серию. Когда-то это обязательно случится и, надеюсь, это произойдет в ближайшее время. Во Львове всегда мощно поддерживают. Не сомневаюсь, что стадион снова будет заполнен до отказа, а мы отдадим все силы, чтобы порадовать всех болельщиков – не только тех, которые будут на стадионе, но и тех, что будут смотреть матч на телевидении, ведь их в двадцать раз больше. Мы будем играть для всей нашей страны, чтобы порадовать земляков таким турниром, как Евро.

Матчи плей-офф играли разные поколения игроков. Если бы я сам проиграл пять плей-офф, тогда, возможно, мог бы возникнуть комплекс. Я участвовал только в одном таком матче, поэтому уверен, что мы сломаем эту досадную традицию и у нас начнется новая эра. Самое главное –победить в первом матче. Хороший задел позволит спокойно ехать в гости. Конечно, это не значит, что в таком случае дело будет решено. Противостояние состоит из двух матчей. А у нас уже был негативный опыт, который не нужно повторять», – заявил Ярмоленко.