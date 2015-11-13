Косиельни: «Я мог ответить Косте, но сдержался»

Защитник «Арсенала» Лоран Косиельни рассказал о том, как его провоцировал нападающий «Челси» Диего Коста во время лондонского дерби.

«Когда он ударил меня по лицу, я не обратил на это внимания. Мы оборонялись, и я должен был продолжать играть. Когда же он меня толкнул, я упал и тут же поднялся, потому что я не из тех, кто будет просто так лежать на газоне. Конечно, я мог ему ответить, но все же сумел сдержаться. Цель Косты – вывести соперника из равновесия, мне нужно было сохранять хладнокровие. Мне потом многие писали: «Молодец, что сдержался, вот я бы ему врезал», – говорит Косиельни.