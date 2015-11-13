Аленичев: «Кутепов, Зуев, Леонтьев и Давыдов весной будут способны стать игроками стартового состава»

Главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев сказал, что доволен тем, как прогрессируют воспитанники академии клуба, а также отметил, что некоторые из них во второй половине чемпионата будут получать большую часть игрового времени в стартовом составе.

«Хотел бы отметить, что академия у «Спартака» одна из самых лучших в России и меня радует, как прогрессируют ее воспитанники. На мой взгляд, Илья Кутепов, который уже провел две игры за основной состав, Александр Зуев, Игорь Леонтьев, Денис Давыдов, который уже в прошлом году заявил о себе, это те игроки, которые близки к основному составу. Уже с весенней части чемпионата эти четыре футболиста будут в состоянии играть большую часть игрового времени в стартовом составе. И плюс я вижу в том, что в дублирующем составе играет не мало перспективной молодежи. Безусловно, в будущем хотелось бы сделать ставку на своих воспитанников», – рассказал Аленичев.