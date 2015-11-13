Милевский: «Давай, Коноплянка, рвешь «Реал» на тряпки, рви и Словению»

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский рассказал о своих ожиданиях от матча квалификационного раунда плей-офф Евро-2016, в котором украинцам будет противостоять сборная Словении.

«Состав сборной подобрался очень неплохой. Коноплянка сейчас играет на очень высоком уровне за «Севилью». Давай, Женя, рвешь мой любимый «Реал» на тряпки, рви и Словению. Ярмоленко, другие ребята молодцы. Нужно играть аккуратно, не пропускать во Львове и выходить на Евро. Удачи, удачи и еще раз удачи», – сказал Милевский.